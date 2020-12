GIE « Diappalé ndawyi » : le conseil régional de la Jeunesse désapprouve la démarche et dégage des pistes

« Je veux apporter une réponse locale à une problématique nationale » dixit le Premier Magistrat de la Commune de Saint-Louis lors de sa conférence de presse sur le lancement du GIE « Djapalé Ndaw yi ». Tout en saluant sans supercherie politique votre désir d’apporter une solution à l’emploi et à l’employabilité des jeunes, permettez-moi, Monsieur le Maire, en ma qualité de Président du CRJS, d’exprimer, de la manière la plus courtoise, ma désapprobation sur la démarche suivie de la réflexion à la conception de cette initiative.