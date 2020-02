GESTION DU FONCIER DE FASS-NGOM : le PDIDAS outille les chefs de village (vidéo)

Les chefs de 55 villages de la Commune de Fass-Ngom ont participé à une session de formation sur leurs rôles et responsabilités dans la gestion du foncier. Cette activité du Projet pour le développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal (PDIDAS) entre dans le cadre d’un programme de sensibilisation des acteurs sur les enjeux de la gouvernance foncière locale. En plus des chefs de village, « le PDIDAS va capaciter les élus et les personnes ressources pour qu’ils mènent convenablement leurs missions, renseigne Pape Samba NDIAYE, porteur de l’initiative. Une démarche fortement saluée par El Hadj Alioune SARR, le maire de la localité. En marge du séminaire, un modèle de titre d’affection a été remis à la Commune. Cette référence mentionne notamment « la cartographie avec un numéro d’identification cadastrale. Elle « donne une valeur ajoutée aux délibérations et permet aux exploitations familiales, aux personnes privées d’avoir des délibérations sécurisées »,a-t-il.