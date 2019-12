GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES : des élus du département de Saint-Louis en visite d’échanges (vidéo)

Des élus des cinq communes du département de Saint-Louis, des membres du conseil départemental et des présidents de Conseil de quartier ont pris part, vendredi, à une visite de dépotoirs sauvages d’ordures à NDIÉBÈNE GANDIOL et au centre d’Enfouissement technique (CET) de GANDON. Cette activité a été une occasion pour les parties prenantes d’apprécier la gestion de ce site intercommunal, en faisant des propositions pour une meilleure gestion. Il faut signaler que cette prospection s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre dans le cadre du Projet d’investissement communautaire (PIC/ Salubrité) piloté par l’Agence Régional de Développement (ARD). Cette initiative est un pan du programme « Intercommunalité » déroulé en marge du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP).