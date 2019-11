GENDARMERIE : À Saint-Louis, la nouvelle section de recherche inaugurée (vidéo)

Le ministre des Forces armées a procédé, hier, à la réception des nouveaux locaux de la section de recherche de la légion nord de la gendarmerie nationale, en présence du général de brigade Cheikh SENE, Haut commandant en second de la Gendarmerie nationale et Sous-Directeur de la justice militaire. Un Quartier général doté d’outils de pointe installé à coté du commissariat central de police de SOR. Cette infrastructure flambant neuve permettra de renforcer la lutte contre le vol de bétail, le grand banditisme, le trafic de drogue et le terrorisme, a renseigné Sidiki KABA. « C’est une unité importante dans le cadre du renforcement de la police judiciaire », a-t-il dit en expliquant que ce nouveau cadre « permettra dans la célérité de traiter les dossiers ». Le ministre a invité les populations à collaborer avec la gendarmerie dans sa mission d’assurer la sécurité à l’intérieur du pays et sur les frontières en « signalant tous comportements suspects qui pourraient aboutir à la perpétration de crime ». Pour M. SIDIKI, cette posture permettra aux forces de défense et de sécurité de mener efficacement « des actions préventives et dissuasives » …