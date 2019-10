GANDON : "Ubi Tey, Jang Tey", "une réalité dans la Commune" (maire)

L’adjointe maire de GANDON Khalidou BA s’est réjoui, jeudi, du démarrage normal des enseignements apprentissages dans les établissements de sa commune. Il a fait part de sa satisfaction à la suite d’une visite qu’il a effectuée dans des écoles de la zone de Ndiawdoune, en compagnie des conseils municipaux et du président de l’Union des Comités de gestion des Écoles (CGE) de la zone.



« Ubi Tey, Jang n’est plus un concept, c’est devenu une réalité dans la Commune », a-t-il dit en saluant l’engagement des équipes pédagogiques. « Tous les enseignants sont sur place. Nous avons quelque peu noté des absences d’élèves et de parents. Mais les cours ont démarré », a soutenu M. BA lors d'un escale à l'école de Diougob.



À l’image de Khalidou BA, d’autres adjoints sillonnent les différentes zones de GANDON pour constater l’effectivité du concept.