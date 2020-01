GANDIOL : l’association Inside offre des cadeaux à 522 élèves (vidéo)

Aissatou CISSE, le ministère conseillère spéciale du président de la République sur les questions de handicap et de vulnérabilité a présidé, samedi, une cérémonie de remise de cadeaux à 522 élèves de la Commune de Ndébène Gandiol. Plusieurs dignitaires de la localité ont pris part à la communion festive, en présence d’autorités éducatives. Le « Noel des enfants de GANDIOL » organisé pour la quatrième fois par l’association Inside grâce au soutien de HOPE and DREAMS, veut susciter la joie et l’épanouissement chez les enfants. Les réactions de parties prenantes …