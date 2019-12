GANDIOL : Le PAEMS rénove la case de santé de Gantour et forme le personnel communautaire (vidéo)

La coopération décentralisée entre la commune de Ndiébène Gandiol et la communauté d’agglomération du Sicoval est en bonne marche. Grâce au Programme d'Accès à l'Eau en Milieu Scolaire (PAEMS), un appui consistant a été apporté à l’hydraulique villageoise, touchant plus de 2000 habitants des localités de Pelour, Degeutt et de leurs hinterlands.



En plus de desservir des écoles, ce programme piloté par l’ONG le Partenariat a pu faciliter l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à 6 cases de santé des contrées du Gandiolais. À cela s’ajoute, des actions de rénovation de structures sanitaires et la mise en place de clôtures.



Au terme ses réalisations, des sessions de renforcement de capacités sur la prise en charge des premiers soins, sont organisées par la coordination avec l’accompagnement des autorités sanitaires de la localité.



Dans cette optique, un atelier a été initié, jeudi, au profit du personnel communautaire du village de Gantour. Ce, en prélude au démarrage des activités de la case. Au cours de ce séminaire, les agents ont tiré d’importantes informations les modalités de la vaccination, de la grossesse, de l’accouchement et de la planification familiale.



>>> Suivez les appréciations des parties prenantes ...