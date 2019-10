GANDIOL : 02 hectares de mangrove reboisés sur le PNLB (vidéo)

Le GIE des écogardes du Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB) et les agents de cette unité écologique ont reboisé, mardi, près de 2 (deux) hectares de mangrove sur cette zone fragile, en proie à l’avancée de la mer. Cette action citoyenne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un vaste programme de valorisation de l’écosystème de la mangrove soutenu par l’organisme Diffusion d'expériences innovantes de gestion participative - mangroves et territoires (DEMETER). Dans cette dynamique, un collectif de 5 deltas du Sénégal a été créé. Pour la région de Saint-Louis, c’est l’ONG Le Partenariat qui pilote l’initiative.