G5 Sahel : "mort cérébrale" de l’organisation après le départ du Niger et du Burkina

05/12/2023 19:58

​Après le Mali, qui avait claqué la porte en mai 2022, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé samedi leur retrait du G5 Sahel. Un revers supplémentaire pour cette organisation créée en 2014 et dont la force antijihadiste n’est jamais parvenue à s’imposer efficacement sur le terrain.