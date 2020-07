Front social : Aar Linu Bokk, Noo lank et Doyna à la Place de l’Obélisque vendredi prochain

Décidément le mois de juillet risque d’être mouvementé si les doléances des Sénégalais ne sont pas résolues par le gouvernement. En effet, après le Sytjust qui était ce mardi dans la rue, les mouvements «Aar Linu Bokk, Noo lank et Doyna» comptent tenir une manifestation le vendredi 17 juillet 2020 à partir de 15 heures à la Place de l’Obélisque, pour dénoncer les maux de la couche sociale.

Lesquels sont entre autre la «les préoccupations des travailleurs victimes d’arriérés de salaire, de licenciement arbitraire, de pillage de leur outil de travail, d’irrespect de leurs droits. Parmi ceux-ci, les travailleurs de Pcci, de ABS, du King Fahd Palace, les ex contractuels de la Senelec». Les étudiants victimes de Afup Canada, les étudiants orientés dans le privé, les Bacheliers non orientés… font partie également des revendications soulevées par Guy Marius Sagna et Cie.