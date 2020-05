Front contre le COVID-19 : Plan international dans l’effort de guerre (vidéo)

L’organisation de développement communautaire a remis, lundi, d’importants lots de médicaments et de produits d’hygiène à la région médicale de Saint-Louis. Cette dotation vise à renforcer les 5 districts de santé de la région (Saint-Louis, Podor, Pété, Dagana et Richard-Toll). « Nous voulons contribuer à l’effort de guerre national contre le Covid-19 », a déclaré Cheikh NDIAYE, le directeur régional de Plan international. Dans cette optique, trois axes d’interventions ont été identifiés. « Il s’agit d’apporter un soutien institutionnel à l’État, d’accorder un accompagnement communautaire et d’initier des sensibilisations à travers les réseaux sociaux à l’endroit des jeunes », a-t-il ajouté. Un engagement fortement salué par le médecin-chef de la région médicale, Docteur Seynabou NDIAYE. « La pharmacie régionale d’approvisionnement assurera la distribution du matériel. Chaque district sanitaire recevra son lot », a-t-elle indiqué.