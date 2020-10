Freiner la Migration irrégulière : les propositions du Conseil régional de Jeunesse de Saint-Louis (communiqué)

En ces douloureuses circonstances où un nombre important de jeunes sénégalais ont fort malheureusement péri en tentant de rejoindre l’Europe, par des embarcations de fortune, à la recherche de lendemains meilleurs, je voudrais d’abord, en ma qualité de Président du Conseil Régional de la jeunesse de Saint-Louis, présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées à qui la grande faucheuse a, une fois de plus, arraché à leur affection ces jeunes pleines de vie dont l’avenir promettait tout.