France: trois morts et plusieurs blessés dans une attaque au couteau à Nice (sud), l'auteur interpellé (source policière)

Trois personnes sont mortes ce jeudi matin dans une attaque à l'église Notre-Dame, selon un porte-parole de la police nationale. Plusieurs autres personnes ont été blessées. L'auteur de l'agression a été blessé et interpellé, selon la même source. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a organisé une réunion de crise place Beauvau à Paris. Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquete.