France : nombreuses manifestations contre le texte de loi "sécurité globale"

Plusieurs manifestations étaient organisées ce samedi en France pour dénoncer la proposition de loi appelée "sécurité globale".



Un texte qui suscite la controverse en pleine polémique sur des affaires de violences policières. En France, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Paris et dans plusieurs grandes villes.



Une mobilisation pour dénoncer la proposition de loi appelée "sécurité globale". Un texte qui prévoit, entre autres, de limiter la possibilité de filmer les policiers en opération.



Ce texte entrave la liberté d'informer, disent les manifestants. Parmi eux, de nombreux journalistes, des militants associatifs et des défenseurs des libertés publiques.



Violences policières



La contestation de cette loi a été amplifiée il y a quelques jours avec la publication d'une vidéo montrant l'agression de cet homme, Michel Zecler. Producteur de musique, il a été passé à tabac par plusieurs policiers.



Les images de cette agression ont provoqué colère et indignation, jusqu'au sommet de l'Etat. Le président de la République a demandé au gouvernement de tout faire pour "réaffirmer le lien de confiance" avec la police.



Défiance vis-à-vis de la police



Cette confiance entre la population et les froces de l'ordre semble bien altérée.



Un récent sondage réalisé par l'Ifop montre que la part des Français ayant confiance en la police est passée de 53% à 45% en 20 ans.



Et aujourd'hui, près d'un Français sur 4 (23%) dit ressentir de l'"inquiétude" face à la police.



Par Olivier Peguy avec AFP, AP

EURONEWS