France : Une association lance une "cagnotte solidaire" pour Saint-Louis

Les membres de l’association Teranga53 ont décidé d’aider financièrement les familles de Saint-Louis au Sénégal. Marline Lepage, trésorière, est fréquemment en relation avec Mbaye Niang, directeur de l’école Médina Marmiyal



« Au vu de la multiplication de cas de Covid-19, l’État a pris des mesures, telles que le confinement partiel, la distanciation sociale et la limitation de la mobilité interrégionale, ainsi qu’une aide alimentaire à une partie de la population. Les conséquences de cette maladie se reflètent sur le niveau de vie des populations essentiellement composées de vendeurs de légumes et de poissons sur des étals. De nombreux ménages n’ont plus de revenus pour subvenir à leurs besoins et l’aide alimentaire tarde à arriver. Face à cette crise sanitaire, la population ressent la nécessité de bénéficier en priorité, de savon, d’eau de javel et de gel désinfectant. »



Teranga53 a décidé d’aider ces familles en mettant en place une cagnotte solidaire. « Elle est accessible tout le mois de mai sur la plateforme Leetchi, en se connectant sur cagnotte solidaire et en y précisant Argentré, vous arriverez directement sur Covid-19-urgence-Saint-Louis-au-Sénégal », précise Marline Lepage.



