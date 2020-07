France - Nouveau gouvernement : Sibeth Ndiaye, out !

A la faveur du remaniement annoncé ce lundi par Alexis Kohler depuis l'Elysée, la fidèle d'Emmanuel Macron perd son porte ministériel.

Avec l'annonce du nouveau gouvernement de Jean Castex, annoncé depuis l'Elysée par le secrétaire général à la présidence de la République, le gouvernement change de porte-parole. Sibeth Ndiaye est remplacée par Gabriel Attal jusqu'alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.



Elu député depuis juin 2017 dans les Hauts-de-Seine, Gabriel Attal, 31 ans, a déjà été porte-parole de La République en Marche. Depuis octobre 2018, il est secrétaire d'Etat auprès de Jean-Michel Blanquer et devient alors le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Cinquième République. A ce titre, il est en charge de la mise en place du Service national universel.



Critiquée pour un certain nombre de polémiques, Sibeth Ndiaye est une fidèle parmi les fidèles du chef de l'Etat. Elle était déjà dans les personnalités clé de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Elle était en poste depuis mars 2019, où elle avait succédé à Benjamin Griveaux.



A BFMTV, Sibeth Ndiaye fait savoir qu'elle a reçu plusieurs propositions pour être ministre déléguée, mais qu'elle a décliné, "pour des raisons personnelles".



BFMTV