France : Madiambal Diagne arrêté (avocat)

21/10/2025

Madiambal Diagne, président du groupe Avenir Communication, a été arrêté en France, a confirmé ce lundi l’un de ses avocats au site d’information Seneweb.





L’homme de presse est visé par un mandat d’arrêt international dans le cadre d’une information judiciaire en cours, portant sur des transactions suspectes d’un montant de 21 milliards de francs CFA, selon un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).





