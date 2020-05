France : 70 Cas de Covid-19 détectés dans les écoles depuis la réouverture

Le ministre de l’Éducation national, Jean-Michel Blanquer, a annoncé lundi matin que 70 cas de Covid-19 avaient été détectés dans les 40.000 écoles depuis leur réouverture la semaine dernière.



Les écoles concernées ont dû fermer. « C’est d’abord l’illustration du fait que nous sommes stricts, a dit le ministre, invité de RTL. C’est tout simplement de la prudence à chaque fois et l’application du protocole sanitaire strict. »



Le ministre a cependant jugé que les « conséquences de ne pas aller à l’école sont beaucoup plus graves. Il y a beaucoup de médecins qui ont dit qu’il était moins dangereux d’aller à l’école que de rester à la maison. Nos enfants ne doivent pas être les victimes collatérales des mesures sanitaires. »



Les conséquences peuvent être psychologiques, alimentaires et entraîner le « décrochage scolaire ». « Ce phénomène est ma première préoccupation », affirme Jean-Michel Blanquer. Il concerne avant tout les enfants de milieux défavorisés, dont on n’a pas de nouvelle, évalués à 500.000. « Il faut réhabituer la société à retourner à l’école. Ce n’est pas secondaire, c’est fondamental. Nous irons chercher ces enfants au cours de ces semaines du mois de mai. »



LE FIGARO