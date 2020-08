Forum mondial de l’eau à Dakar : l’Olac va s’impliquer dans l'organisation (vidéo)

L’Office des lacs et cours d’eau (OLAC) va s’impliquer dans l’organisation de la 9e édition du forum mondial prévu en mars 2021 à Dakar. La collaboration a été formalisée par la signature, mardi, d’une convention entre les deux parties. Ce symposium international « est une première en Afrique subsaharienne et restera un rendez-vous historique pour le Sénégal », a déclaré Alioune Badara DIOP, le directeur général de l’Olac. Il « est en cohérence avec le Plan Sénégal émergent (PSE) visant la transformation structurelle de l’économie, la promotion du capital humain y compris la réduction des inégalités par l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement », a-t-il ajouté.

« Nous comptons participer à toutes les instances de réflexion dans les domaines scientifiques, techniques et communicationnels. C’est ce qui justifie la signature, aujourd’hui de ce protocole de collaboration avec le Secrétariat exécutif du 9e forum mondial de l’Eau. Dorénavant, les deux structures travailleront étroitement pour la mise en œuvre du plan d’action établi à cet effet », a annoncé M. DIOP



Un engagement salué par le directeur exécutif du Forum, Abdoulaye SÈNE. « L’OLAC joue un rôle singulier et très important dans le dispositif national hydraulique. Vous êtes, en effet, chargés de l’aménagement, de la planification et de la gestion rationnelle des eaux de l’ensemble des lacs et cours d’eau intérieurs sur toute l’étendue du territoire national », a-t-il noté.



« À un moment où de nombreuses menaces pèsent sur la disponibilité et la qualité de la ressource, à cause des multiples usages, de la pollution et des effets du changement climatique, l’OLAC est dans une position centrale pour aider à assurer la Sécurité de l’eau, en ligne avec le thème du Forum », s’est-il réjoui.





« Avec la signature du Protocole de partenariat aujourd’hui, nous sommes persuadés que l’implication de l’OLAC sera encore plus forte et féconde dans la préparation et l’organisation du Forum », a conclu M. SÈNE.