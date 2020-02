Formation militaire initiale : le CEMGA invite le 12e bataillon d’instruction à relever le défi de la qualité (vidéo)

Le nouveau chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général de corps aérien, Birame DIOP, a exhorté le commandement du 12e bataillon d’instruction à prendre toutes les dispositions « pour assurer une formation de qualité aux hommes et aux femmes que nous recevons, ici ».



Il a insisté sur l’intérêt « d’humaniser » la formation et d’exalter les principes de « la connaissance, de l’engagement et de l’exemplarité ». « Les hommes que vous formez, vous regardent. « Ils se demandent si ce que vous leur dites est en conformité avec ce que vous faites », a-t-il rappelé lors d’une cérémonie solennelle au camp Deh Momar Ngary.



Le Cemga a lancé un fort plaidoyer pour le renforcement des relations civilo-militaires en indiquant qu’il s’agit d’une « responsabilité » pour le commandement. « C’est un acquis que nous devons à nos prédécesseurs et nos grands anciens », a-t-il souligné.



NDARINFO.COM