Formation et insertion professionnelle des jeunes : Saint-Louis veut harmoniser ses interventions

17/12/2024 20:16

Un atelier de partage a réuni mardi les acteurs de l’écosystème de la formation et de l'insertion professionnelle engagés dans un processus de mutualisation avec le pilotage de l’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis (ARD).Cette démarche, soutenue par l'initiative ”FIT Sénégal” et le Projet de formation professionnelle et d'insertion (PFPI) vise, à terme, à créer un cadre de concertation pour la région.« Il y a un défi majeur qui est lié à la maîtrise de l’information sur le marché du travail. Une panoplie d’acteurs évoluent dans ce secteur, mais la visibilité de l’action étatique n’est pas assez perceptible », a déclaré Mamadou DIOP, le responsable de la division partenariat et Développement durable à l’ARD. « Ce mécanisme permettra d’harmoniser les interventions et de suivre l’impact de l’action de l’état sur la problématique de l’emploi des jeunes », a-t-il ajouté.