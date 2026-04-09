Football scolaire U15 : Le Sénégal assomme le Maroc avec 3 buts en 6 minutes

09/04/2026

Les jeunes ambassadeurs du football sénégalais ont frappé un grand coup lors du Championnat africain de football scolaire (U15). Opposés au Maroc, les Lionceaux ont réalisé une entame de match fulgurante, menant déjà par 3 buts à 0 après seulement six minutes de jeu.





Cette performance exceptionnelle témoigne de la vitalité de la formation à la base au Sénégal. Les protégés du staff technique national ont asphyxié leurs adversaires dès le coup d'envoi, faisant preuve d'une efficacité clinique devant le but.





Ce festival offensif précoce place le Sénégal dans une position idéale pour la suite de la compétition continentale dédiée aux milieux scolaires. La maîtrise technique et l'impact physique des jeunes Sénégalais ont laissé peu de répit à la sélection marocaine, confirmant ainsi le statut de favori des Lionceaux dans cette catégorie d'âge.





MS/NDARINFO



