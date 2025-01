Fonds d'indemnisation des victimes des manifestations : "C'est un détournement de deniers publics", selon Barthélémy Dias

07/01/2025 19:30

Barthélémy Dias exprime sa ferme opposition sur la mise à disposition de fonds alloués à l'indemnisation des victimes des violences survenues lors des manifestations au Sénégal.



L'ancien maire de Dakar n'a pas hésité à qualifier cette allocation de "détournement de deniers publics", soulevant ainsi des inquiétudes quant à la gestion transparente des ressources publiques dans le contexte actuel.



Dias a également interrogé l'absence d'indemnisation pour des entreprises telles que Auchan, Total, et Eiffage, ainsi que pour l'ancien ministre Matar Bâ, soulignant une inégalité dans le traitement des victimes.



"Je dis que ceux qui l'ont fait répondront de leurs actes. Ce n'est plus loin!" a-t-il affirmé, insinuant la responsabilisation des acteurs impliqués.



"Je dis que ceux qui l'ont fait répondront de leurs actes. Ce n'est plus loin! Faites ce que bon vous semble. Si vous pensez que vous avez été élus pour arracher des postes de député ou de mairie, vous vous trompez lourdement", a-t-il lancé à l'endroit du nouveau régime.