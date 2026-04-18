Fonds COVID : Du nouveau pour les " complices " présumés de Mansour Faye

18/04/2026

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rendu un arrêt décisif dans le cadre de l'affaire dite des « Fonds COVID », titre Libération. Suite à l'appel interjeté par le parquet, la juridiction a confirmé l'ordonnance de non-lieu en faveur de Moustapha Ndiaye et de ses co-inculpés, présentés comme les complices présumés de l'ancien ministre Mansour Faye.





Cette décision vient confirmer le blanchiment de ces responsables, mettant fin aux poursuites judiciaires engagées contre eux dans ce volet spécifique de la gestion des ressources destinées à la lutte contre la pandémie.





L'arrêt de la Chambre d'accusation désamorce ainsi l'offensive du ministère public qui espérait un renvoi en jugement des mis en cause. Pour rappel, ce dossier concernait des griefs liés à la gestion financière des fonds alloués durant la crise sanitaire, un sujet qui a longuement alimenté le débat public et politique au Sénégal.





Avec cette confirmation de non-lieu, la justice écarte officiellement les charges de complicité qui pesaient sur Moustapha Ndiaye et Cie.





MS/NDARINFO

