Foirail de Darou : Moutons chers … Pas d’eau, d’éclairage et de toilettes … (vidéo)

10/07/2021 14:47

Après avoir entrepris un long parcours de combattant pour convoyer leurs bêtes à Saint-Louis, les Mauritaniens font face à de nouvelles difficultés. Au foirail de Darou, les bonnes dispositions n’ont pas été prises. L’abreuvage convenable des moutons est une casse-tête. Aucun point d’eau et pas de dispositif d’éclairage des lieux constatés. Devant l’insécurité, les cas de vols et de raquettes, les éleveurs sont obligés de monter la garde. A cela s’ajoute, la cherté du foin et l’indisponibilité de toilettes qui poussent ces derniers à squatter les concessions environnantes pour se soulager. Nous leur avons tendu le micro.