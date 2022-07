Fleuve Sénégal : le niveau des eaux en hausse à Bakel et Matam

23/07/2022 18:27

La tendance des eaux du fleuve Sénégal est à la montée de 20 cm et de 52 cm ce vendredi à Bakel et Matam, a-t-on appris de la Direction régionale de l’hydraulique de Saint-Louis (nord).



« A Bakel, le plan d’eau était à la côte de 4m, 94 le 21 juillet 2022 à 8 h 00 et ce matin à 8 heures la côte est à 5m, 14 contre 2m, 47 en 2021 à 8 heures. La tendance est à la montée de 20 cm », explique-t-elle dans un bulletin hydrologie reçu à l’APS, rappelant que la cote d’alerte à la station de Bakel est de 10 mètres.



Concernant la station de Matam, la même source indique que le plan d’eau était à la côte de 3m, 32 le 21 juillet 2022 à 8 h 00 et ce matin à 8 heures la côte est à 3m, 84 contre 2m, 01 en 2021 à 8 heures. La tendance est donc à la montée de 52 cm, ajoute-t-elle, soulignant que sa cote d’alerte est de 8 mètres.



A l’inverse, la tendance est à la baisse de 2 cm à la station de Podor dont la côte d’alerte est de 5 mètres. Le plan d’eau était à la côte de 2m, 96 le 21 juillet 2022 à 8 h 00 et ce matin à 8 heures la côte est à2m, 94 contre 2m, 82 en 2021 à 8 heures. A Richard- Toll, la tendance est demeurée stationnaire avec une cote de 2,66 m depuis jeudi.



Au barrage de Diama, le niveau est en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur Saint Louis. Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint Louis et l’embouchure, sa proximité favorise l’évacuation rapide des eaux. A Saint-Louis, le niveau du fleuve Sénégal est à la côte de 1m, 06 à l’échelle le 22 juillet 2022 à 8 h 00 contre 0m, 57 en 2021 à 08 h 00.



Pour les affluents, à Kidira, le niveau de la Falémé est à la baisse de 15 cm. Le plan d’eau était à la côte de 2m, 35 le 21 juillet 2022 à 8 h 00 et ce matin à 8 heures, la côte est à 2m, 20 contre 0m, 97 en 2021 à 8 heures