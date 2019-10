Financement de 150 millions FCFA : Zahra Iyane sert une sommation au Dg de la Der

La ministre de la Microfinance et de l'Économie solidaire a adressé une sommation interpellative au directeur général de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide (Der). Papa Amadou Sarr avait confié qu'il avait accordé à Zahra Iyane Thiam 150 millions Fcfa en guise de financement pour son Gie "And Jeego".



Selon L'As, c'est hier que l'huissier de justice s'est rendu dans les locaux de la Der pour y déposer la sommation. Mais, Papa Amadou Sarr n'était pas sur place car il était à Washington, aux États-Unis, dans le cadre des Assemblées générales du Fmi et de la Banque mondiale.



Résultat des courses, rapporte le journal dans sa parution de ce mardi, l'auxiliaire de justice est retourné avec la lettre en attendant le retour du patron de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.



Pourtant, le journal confirme que le financement a été bien effectué au nom de Zahra Iyane Thiam alors ministre conseiller à la Présidence. Seulement, les femmes de la plateforme "And Jeggo" jurent qu'elles n'ont toujours pas vu la couleur de l'argent.



SENEWEB