Finale Coupe du Roi : L'Atlético de Madrid défie la Real Sociedad pour le sacre

18/04/2026

L'Atlético de Madrid et la Real Sociedad se retrouvent ce samedi 18 avril 2026 pour une finale historique de la Coupe du Roi (Copa del Rey). Le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue sera donné à 21h00 (heure locale) à l'Estadio de La Cartuja de Séville.





Ce duel entre les Colchoneros de Diego Simeone et les Basques d'Imanol Alguacil promet une intensité rare, avec un titre majeur en ligne de mire pour clore cette saison espagnole.







L'Atlético arrive avec un capital confiance élevé après avoir validé sa place en demi-finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. De son côté, la Real Sociedad, qui a réalisé un parcours exemplaire dans cette compétition (7 victoires), rêve d'un nouvel exploit pour garnir son palmarès. L'arbitre de la rencontre, J. Alberola Rojas, dirigera les débats devant plus de 70 000 spectateurs.





MS/NDARINFO





