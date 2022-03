Fin des travaux de dragage de la brèche : Alioune NDOYE invite les pêcheurs à « respecter les consignes » - vidéo

01/03/2022 21:52

Le ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime a constaté mardi la finalisation des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis. Une vieille doléance de la communauté de pêcheurs établie sur la Langue de Barbarie qui a payé un lourd tribut sur ce cheval ouvert en octobre de 2003 pour lutter contre les inondations. Plus de 400 vies y ont été perdues suite à des séries de collisions et chavirements de pirogues. Alioune NDOYE soutient que 1,5 million de mètres cubes d’eau ont été dragués par l’entreprise belge Deme Group et que des balises d’éclairage ont été posées le long du canal pour faciliter la traversée nocturne des embarcations. Il annonce qu’une surveillance régulière de l’ouvrage sera effectuée en invitant les usagers à respecter les consignes de sécurité et de navigabilité.