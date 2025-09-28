Fièvre de la Vallée du Rift : 21 cas confirmés et 7 décès enregistrés à Saint-Louis

28/09/2025

Vingt et un cas positifs de fièvre de la Vallée du Rift ont été recensés dans la région de Saint-Louis, où sept décès ont été enregistrés depuis l’apparition de la maladie.





Trois des cinq districts sanitaires de la région sont touchés, de même que l’ensemble des cinq départements, renseigne une source sanitaire jointe par Ndarinfo.





Cette pathologie, transmise par les moustiques et affectant aussi bien l’homme que l’animal, suscite une vive inquiétude.



Les services de santé multiplient les actions de prévention, de surveillance et de sensibilisation afin de contenir la propagation du virus.



N. SADIO



