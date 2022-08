Fièvre Crimée Congo : Podor placé foyer chaud

24/08/2022 14:59

Une nouvelle épidémie menace le Sénégal. Il s’agit de la maladie à virus hémorragique dénommée «Crimée Congo». Avec un décès enregistré dans la région de Saint-Louis dans la localité de Podor, le département de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé et de l’action sociale parle de foyer de tension chaud tout en rassurant sur la gestion de cette pathologie.