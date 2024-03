Fête de l’indépendance : pas de défilé cette année

08/03/2024 14:43

Le traditionnel défilé militaire, paramilitaire et civil du 4 avril, célébrant la fête de l'indépendance n'aura pas lieu cette année. En lieu et place, une cérémonie de levée des couleurs sera organisée au Palais à Dakar et dans les Gouvernances régionales, comme en temps du Covid-19.