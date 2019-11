Festival international de Jazz de Saint-Louis: la 28e édition prévue du 27 mai au 1er juin 2020

La 28ème édition du Festival international de jazz de Saint-Louis aura lieu du 27 mai au 1er juin 2020 dans la capitale du Nord, a annoncé hier le président de l’Association Saint-Louis/Jazz, me Ibrahima Diop. Dans un entretien qu’il nous a accordé, il a précisé que toutes les dispositions sont prises pour transférer les concerts du « In », qui se tenaient sur la place Faidherbe, vers une autre place plus grande et située à la Pointe Nord de l’île de Ndar.