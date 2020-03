Ferronnerie d'art : le CRFP de Saint-Louis et la GFA vont former 25 jeunes artisans sur la fabrication d’accessoires métalliques (vidéo)

Vingt-cinq (25) jeunes appentis d’artisans de la ville sont enrôlés pour des sessions de formation de 36 jours sur la fabrication d’accessoires domestiques en fer forgé. Cette initiative du Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP) de Saint-Louis ouverte, mardi, et financée par la coopération allemande à travers la GFA Consulting Group, vise à renforcer les compétences des bénéficiaires en vue de leur permettre de bénéficier pleinement des retombées du marché local.



« L’atelier entre dans le cadre du renforcement de l’employabilité des jeunes, de la lutte contre le chômage et de l’émigration clandestine », a renseigné Khaly DIOP, le directeur du CRFP. « Ils seront opérationnels au terme de ce séminaire et pourront voler de leurs propres ailes », a-t-il ajouté. M. DIOP note que le corpus élaboré par les formateurs donnera la possibilité aux apprenants d’engager le maximum de connaissances afin d’acquérir leur autonomie professionnelle.



Yénèye DIOP, conseillère technique de GFA et partenaire de la GIZ dans le cadre du programme « Réussir au Sénégal », a souligné l’importance des accessoires domestiques et leur usage dans les ménages et les bureaux. « La ferronnerie d’art est un pan important du secteur de l’artisanat. C’est le plus grand pourvoyeur d’emplois », a-t-elle rappelé.



Elle a exprimé la satisfaction de son organisation de travailler avec le CRFP de Saint-Louis qui, dit-elle, « est un centre de référence ». « Récemment, nous étions dans ces locaux pour lancer une formation en chaudronnerie et tu tuyauterie », a signalé Mme DIOP.



>>> Suivez leurs réactions en vidéo ...