Fernand Nino MENDY : " La pensée et le discours du Professeur Didier RAOULT méritent une attention particulière pour l’avenir des Sciences !"

Epistémologiques, la pensée et le discours du Professeur Didier RAOULT donnent un nouveau souffle à l’épistémologie des Sciences exactes et sociales. Depuis hier, je suis concentré sur ses observations épistémologiques et ses opinions sur certains métiers comme le journalisme en particulier et l’environnement des médias en général. Des idées remarquables qu’il faut noter et examiner pour l’intérêt des publics mais aussi du métier de journaliste.