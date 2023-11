Fermeture de l'Ucad : Macky SALL livre ses arguments

29/11/2023 09:18

La fermeture de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été évoqué mardi par le Président Macky Sall, à Diamniadio, à l’occasion de l’ouverture de la Biennale de la recherche, de l’innovation et de l’industrialisation en Afrique, à l’Université Ahmadou Makhtar Mbow.



Pour justifier cette fermeture, l'argument sécuritaire a été encore mis sur la table. Le chef de l'Etat a indiqué que les dispositions seront prises pour assurer la sécurité dans les universités et a invité l’ensemble des acteurs à aider les autorités à pacifier ces espaces d’enseignement."Il faut que les étudiants, les enseignants nous aident pour pacifier l’espace universitaire. Nous allons prendre toutes les mesures pour sécuriser les universités. On met plus 26% du budget sur l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation. Est-ce qu’on va laisser ce secteur comme ça au nom de quelle liberté ?", a interrogé le chef de l’Etat.Avant d'enchainer: "Quand il s’est agi de donner les moyens, on l’a fait. Quand on fait autant d’efforts, on ne s’attend pas à avoir un secteur en ébullition permanente, ce n’est pas possible. L’université n’est pas un espace de gladiateurs, c’est un espace de réflexion".