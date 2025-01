Fermes de la Teranga : la direction et les travailleurs tentent d’accorder leurs violons

24/01/2025 00:07

Les divergences sont en voie de se dissiper aux Fermes de La Téranga grâce à une série de rencontres d'harmonisation entre la direction et les travailleurs. Ces discussions ont été engagées pour encourager un dialogue constructif et trouver des solutions communes.

« La première réunion a eu lieu sous l'égide du maire de Gnith, vendredi dernier. Gora Seck, le président du conseil d’administration, a jugé indispensable de rassembler délégués syndicaux et représentants des communautés afin de travailler ensemble à l'identification de solutions durables », a renseigné El Hadji Lamine Sarr, directeur des Ressources Humaines.



« Pour les retards de salaires, des points de convergence ont été établis. Ils seront approfondis lors de la troisième journée de discussions, prévue demain », a-t-il précisé, tout en exprimant l'engagement des Fermes de la Téranga à instaurer un dialogue permanent avec les employés.



Les travailleurs, représentés par Cheikhounam Sifou, ont salué cette initiative. « Nous apprécions vraiment la possibilité d'échanger et de partager nos préoccupations. Ces discussions nous ont permis de clarifier certaines de nos appréhensions. Nous espérons qu'à l'issue de ce processus, nous pourrons retourner à nos postes, relancer la production et contribuer à la bonne marche de l'entreprise », a-t-il ajouté.



De leur côté, les représentants des communautés de Gnith et Ronkh, où une part significative de la population travaille pour l’entreprise, ont également exprimé leur satisfaction. Sidiya Ka, porte-parole de ces communautés, a souligné l'importance de la volonté affichée par la direction de tracer une nouvelle voie pour l'avenir de l'entreprise.