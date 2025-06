Femmes, jeunesse et climat : Saint-Louis trace la voie d’une transition juste

La coalition « Publiez ce que vous payez » poursuit son plan d’action dans la région de Saint-Louis à travers une série d’activités axées sur le thème « Genre et Transition Énergétique ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Social Bonds, mis en œuvre en partenariat avec la plateforme Citoyens Actifs pour la Justice Sociale( Cajut), et vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance des ressources extractives.



La région de Saint-Louis est confrontée à de nombreux défis socio-économiques et environnementaux. L’érosion côtière, l’avancée de la mer, la salinisation des terres et la raréfaction des ressources halieutiques compliquent les conditions de vie des habitants. L’exploitation prochaine du gaz naturel dans le bloc offshore Saint-Louis pourrait accentuer ces déséquilibres si les populations locales ne sont pas intégrées dans le processus de gouvernance.



C’est dans ce contexte qu’un forum communautaire s’est tenu mercredi dans le quartier de Diamaguène. La rencontre avait pour but de sensibiliser et de former les femmes et les jeunes à mieux comprendre les enjeux de la transition énergétique et à occuper une place active dans les décisions qui touchent leur avenir.



Selon Ababacar Sy, membre de la coalition, " les femmes jouent un rôle clé dans leurs communautés, notamment dans la gestion des ressources naturelles et la production alimentaire. Pourtant, elles restent souvent exclues des espaces de décision. Il estime qu’il est nécessaire de renforcer leur leadership dès le plus jeune âge pour leur permettre de participer pleinement au développement durable de leur territoire."



" Elles sont parmi les premières victimes des effets du changement climatique. Elles sont responsables de tâches essentielles comme l’approvisionnement en eau, la collecte du bois ou la gestion des cultures familiales. Pourtant, elles sont peu représentées dans les instances qui décident des politiques environnementales ou énergétiques. Si la transition énergétique n’est pas pensée de manière juste et inclusive, elle risque d’aggraver les inégalités déjà existantes", a-t-il dit.



" Le projet porté par la coalition est donc une opportunité pour analyser les relations entre genre, transition énergétique et secteur extractif à Saint-Louis. Il vise à outiller les populations locales afin qu’elles puissent mieux comprendre les enjeux liés à l’exploitation des ressources et à se positionner comme acteurs du changement", a rappelé M. SY.



Après Diamaguène, d’autres rencontres sont prévues à Pikine, Darou, Khar Yalla, Hydrobase, sur l’île Sud et Nord ainsi qu’à Gandiol. Ces forums permettront de poursuivre le dialogue, de recueillir des propositions et de stimuler l’implication des citoyens dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, en lien avec les ambitions du Sénégal dans le cadre de sa transition énergétique.



Il faut signaler que cette initiative s'engage à réduire les inégalités de genre, de promouvoir le leadership des femmes et des jeunes, et de renforcer la compréhension des enjeux liés aux industries extractives, conformément aux Objectifs de Développement Durable.