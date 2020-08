Felwine Sarr sur son départ de l'UGB : "Je souhaite élargir mon champ disciplinaire et, faire une migration disciplinaire"

L’ancien directeur de l’Ufr des sciences économiques et de gestion (Seg) de l’UGB explique les raisons de son départ de l'UGB à travers un entretien avec le quotidien national le Soleil. «J’ai tout simplement décidé de reprendre mon chemin d’apprentissage. Je souhaite élargir mon champ disciplinaire et, faire une migration disciplinaire et continuer à construire une expérience à la croisée des sciences humaines et des sciences sociales», dit-il.



À l'Université de Duke à Durham, en Caroline du Nord, aux États-Unis., il occupe désormais le poste de Distinguished Professor of Humanities dans le département de Romance Studies.



"Très peu de départements dans nos universités offrent cette pluridisciplinarité dans la réalité. Il n’y a pas pratiquement de départements d’humanité", a-t-il souligné



NDARINFO.COM