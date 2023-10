Faut pas forcer ! Par Louis CAMARA

04/10/2023 14:23

Cette fois-ci le coup fourré réussi. Du moins en apparence car ceux qui s’y étaient opposés la première fois sont toujours là, vent debout. Parmi ces derniers, il convient de citer le petit nombre e conseillers municipaux qui ont préféré rester fidèles à leurs principes. Comme l’indique le titre d’un roman de feu l’écrivain Ahmadou Kourouma « Quand on refuse, on dit non ! ». Ceci étant dit le constat que l’on peut faire c’est que l’entreprise de déshistoricisation et de déculturation de Saint-Louis est toujours à l’œuvre.