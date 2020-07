Faut-il déboulonner la statue de Faidherbe et débaptiser le lycée Ameth Fall à Saint-Louis ? Par Kalidou DIALLO, ancien Ministre de l’Éducation

L’île de Ndar, baptisée Saint-Louis-du-Sénégal en 1659, du nom du roi de France Louis IX (1227-1270) sous le règne de Louis XIV (1638-1715) est bien le berceau de la colonisation française au Soudan occidental. Saint-Louis-du-Sénégal est créée par les Français sous la régence du Cardinal Mazarin (1643-1661) après celle de la reine mère Anne d’Autiche, de 1643 (date de la mort de Louis XIII père de Louis XIV) à 1751.