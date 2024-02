Falana SAN invite CEDEAO à sanctionner Macky Sall

07/02/2024 20:52

L’avocat des droits de l’homme, Femi Falana, SAN, a exhorté la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO, à envisager d’imposer des sanctions ciblées, notamment des interdictions de voyager et des gels d’avoirs, au président Macky Sall du Sénégal et aux responsables de son gouvernement.





Falana a déclaré que la CEDEAO devrait organiser de toute urgence une session extraordinaire pour discuter et répondre à la détérioration de la situation des droits de l’homme et de l’État de droit dans le pays.



Cet appel fait suite à la décision de Sall d’annuler les élections de ce mois-ci, invoquant un conflit sur l’éligibilité des candidats.



Falana a déclaré que le report des élections suggère un stratagème délibéré de Sall pour manipuler la Constitution du pays.



Selon lui, cela vise à conserver le pouvoir contre la volonté et les aspirations populaires.



« Imposer des sanctions ciblées à M. Sall et aux responsables de son gouvernement est conforme aux dispositions des traités et protocoles de la CEDEAO, notamment l’article 45 (2) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance », a déclaré Falana dans un communiqué.