FORUM MONDIAL DE L'EAU : Saint-Louis "doit mettre en exergue ses potentialités" - vidéo

08/03/2022 08:37

Le Gouverneur de Saint-Louis (Nord), Alioune Badara Sambe, a présidé lundi une réunion préparatoire du Forum mondial de l’eau prévu du 21 au 26 mars à Dakar. S’exprimant à l’ouverture de la rencontre, il a mis l’accent sur les besoins en investissements pour une couverture universelle en eau et en assainissement évalués à plus de 77 milliards de francs CFA sa région. La réunion a enregistré la participation des maires et présidents de Conseils départementaux de Podor, Dagana et Saint-Louis.





Selon M. Sambe, ’’beaucoup d’actes ont été posés récemment en vue d’une bonne participation’’ de la région de Saint-Louis à ce forum. Il a insisté sur les potentialités hydrauliques de la région Nord du Sénégal qui, selon lui, ’’a une relation particulière’’ avec l’eau. Pour sa part, le directeur de l’Agence régionale de développement (ARD), Ousmane Sow, a estimé que la région ’’doit jouer un rôle important’’ à ce forum où elle ’’doit mettre en exergue ses potentialités’’. ’’Cette rencontre sera une occasion de se pencher sur les moyens de trouver une solution au problème d’accès universel à l’eau dans la région’’, a-t-il ajouté.