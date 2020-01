FORMATION PROFESSIONNELLE : À la découverte du centre Alioune DIAGNE MBOR de BEKHAR (vidéo)

Inauguré le 24 avril 2018, le Centre de professionnelle et écologique Alioune DIAGNE MBOR de BEKHAR (Commune de GANDON) joue un rôle déterminant dans le dispositif éducatif régional. Mis en place grâce à l’appui allemands et la vision de sa fondatrice Mme MBAYE Penda FAYE, ce joyau offre la possibilité aux filles de se former sur les métiers de la restauration, de la coiffure, de la couture, de la transformation de produits, de la broderie. Ce qui leur permettront de développer après deux ans de session des activités génératrices de revenues. L’institution abrite également une garderie destinée aux enfants âgés de 03 à 6 ans …