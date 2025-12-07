FOOTBALL – Ligue 1 : Première victoire de la saison pour la Linguère de Saint-Louis

La Linguère de Saint-Louis a décroché sa première victoire de la saison en s’imposant (0-2) face à Génération Foot, ce samedi à Thiès, dans le cadre de la 6e journée du championnat sénégalais de Ligue 1.





Après une première période équilibrée, marquée par une frappe dangereuse de Pape Amadou Diop (42e), les hommes du coach Abdoulaye Sy ont fait la différence en seconde mi-temps.





Le score est ouvert à la 54e minute par Pape Amadou Diop, opportuniste sur une frappe repoussée de Mamebaye Diallo. En fin de match (83e), Adama Diouf scelle la victoire d’une tête sur un corner bien exécuté par le Gambien Mamadou Jallow.





Avec ce succès à l’extérieur, la Linguère de Saint-Louis lance enfin sa saison et engrange trois précieux points.



M.S/NDARINFO





