FINALE DE LA ZONE : Mor Guèye GAYE, le parrain, satisfait de la bonne organisation (vidéo)

Le parrain de la finale de la zone 8 de l’ODCAV a magnifié, samedi, la tenue paisible de cette compétition. Mor Guèye GAYE s’est vivement réjoui du choix porté sur lui par la jeunesse en magnifiant l’esprit de fair-play et de sérénité dont elle a fait montre durant tout le math. « MPAL ne mérite que l’union des cœurs et la cohésion sociale », a-t-il dit. « Les bases de cette symbiose ont été installées par nos illustres devanciers et nous avons le devoir de les préserver », a ajouté le directeur de l’Ageroute. Il a invité les jeunes à maintenir et conserver cet acquis. M. GAYE, responsable de l’Alliance Pour la République (APR) a félicité l’équipe gagnante l’Espoir de Ndar et encouragé l’ASC Deggo. « Personne n’a perdu. C’est la jeunesse de Mpal qui a gagné », a-t-il conclu.