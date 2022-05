FÊTE PATRONALE DU 2ÈME BATAILLON D'INFANTERIE DE BANGO : La diversité culturelle et la cohésion sociale au cœur des festivités

14/05/2022 20:13

​La fête patronale du 2ème Bataillon d'Infanterie de Dakar-Bango a démarré suite à la revue des troupes faite par le commandant de la Zone militaire No.2, le Colonel David Diawara et le Chef de Corps du 2ème Bataillon d'Infanterie, le lieutenant-colonel Amadou Lamine Diédhiou et le commandant des troupes en l'occurrence Cheikh Tidiane Camara. Cette revue des troupes a été suivie d'une remise de cadeaux aux plus méritants et à la famille du parrain, El Hadji Oumar Tall.