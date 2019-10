FAKENEWS - Ahmed Khalifa Niasse n'a pas épousé Sokhna Oumou Sy Dabakh



Sokhna Oumou Kalsoum Sy Dabakh, dément catégoriquement l'information sur son présumé mariage avec Ahmed Khalifa Niasse. Jointe par Asfiyahi.org, elle précise avoir accueilli avec stupéfaction et désarroi cette fake news fabriquée de toutes pièces à des fins inavouées.



Il faut rappeler que depuis un certain temps , le sieur Ahmed Khalifa Niasse dans le but de redorer son image, après ses regrettables sorties, colporte de fausses informations sur ses relations avec la famille de « Maodo », notamment ses plus hautes autorités.



D’ailleurs d’après nos sources, il n’y a eu aucune rencontre encore moins un petit-dejeuner avec Serigne Maodo Sy Dabakh. Au contraire, son grand Frère Serigne Araby Niasse était venu rendre visite à Serigne Maodo pour présenter les excuses de la famille de Léona Niasséne, après ses regrettables sorties sur El Hadj Malick Sy (rta)



Asfiyahi.Org