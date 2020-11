Explosion d'une pirogue de migrants au large du Cap-Vert

Selon Libération, une pirogue qui contenait 150 migrants, dont 65 Sénégalais et un Gambien et trois enfants, s'est échouée, en pleine mer, au large du Cap-Vert, après l'explosion de son moteur.



L'embarcation a pris feu et seules 70 personnes ont pu être sauvées par les autorités cap-verdiennes, informe, pour sa part, Vox Populi. L'un des passagers est décédé après son hospitalisation.