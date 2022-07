Exploitation du Gaz de Saint-Louis : Ousmane SONKO fait de graves révélations – vidéo

26/07/2022 07:31

C’est un partage de production inéquitable et des pertes considérables des avantages que la tête de la liste nationale de l’intercoalition YAW-WALLU a étalé hier à Guet-Ndar en passant en revue la gestion des hydrocarbures découverts au large de Saint-Louis et du Sénégal. « Le Sénégal n’obtient que 10 % des bénéfices des hydrocarbures. Macky SALL l’a vendu à un certain Frank TIMIS en collaboration avec son petit frère Aliou SALL. Pour le contrat signé avec Total, il nous faudra atteindre 200 millions de barils par jour pour avoir 50% de partage avec cette entreprise française », a-t-il dit. « Macky SALL s’accroche au pouvoir parce qu’il redoute ce qu’il a fait sur les contrats pétroliers et gaziers. C’est le motif de sa quête d’une troisième candidature. Mais nous ferons en sorte que tout soit clair après son départ », a indiqué le leader de Pastef.